القاهرة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأدان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحادث الأليم الذي وقع أمس في مرفأ بيروت وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا وآلاف المصابين.وناشد المجلس في بيان اليوم كافة شعوب العالم بمساعدة لبنان لتجاوز تلك المحنة ومواجهة الصعوبات التي تواجهه في هذه الفترة الدقيقة، مؤكدًا على ثقته من قدرة الشعب اللبناني في تجاوز تلك الأزمة.// انتهى //15:55ت م0097