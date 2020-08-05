سياسي / المجلس القومي لحقوق الإنسان يناشد دول العالم بمساعدة لبنان في محنته
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
القاهرة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحادث الأليم الذي وقع أمس في مرفأ بيروت وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا وآلاف المصابين.
وناشد المجلس في بيان اليوم كافة شعوب العالم بمساعدة لبنان لتجاوز تلك المحنة ومواجهة الصعوبات التي تواجهه في هذه الفترة الدقيقة، مؤكدًا على ثقته من قدرة الشعب اللبناني في تجاوز تلك الأزمة.
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15:55ت م
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