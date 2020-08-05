إسلام آباد 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 15 حالات وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 281135 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6014 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 254286 حالة، بينما توجد 872 حالة في وضع حرج.// انتهى //15:57ت م0098