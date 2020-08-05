سياسي / القوات الامنية العراقية تعثر على 7 صواريخ كاتيوشا معدة للاطلاق بجنوب غربي بغداد
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
بغداد 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
عثرت القوات الامنية العراقية بجنوب غربي بغداد اليوم على 7 صواريخ كاتيوشا معدة للاطلاق.
وافادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بان الصواريخ الـ 7 عثر عليها في منطقة كرارة التابعة لحي الدورة , وتم تفكيكها وابطال مفعولها، موضحة ان صاروخا ثامنا كان قد اطلق فجر اليوم باتجاه المنطقة الخضراء من المكان ذاته وسقط في محيطها من دون خسائر أو أضرار.
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16:03ت م
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