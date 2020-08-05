بغداد 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسعثرت القوات الامنية العراقية بجنوب غربي بغداد اليوم على 7 صواريخ كاتيوشا معدة للاطلاق.وافادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بان الصواريخ الـ 7 عثر عليها في منطقة كرارة التابعة لحي الدورة , وتم تفكيكها وابطال مفعولها، موضحة ان صاروخا ثامنا كان قد اطلق فجر اليوم باتجاه المنطقة الخضراء من المكان ذاته وسقط في محيطها من دون خسائر أو أضرار.// انتهى //16:03ت م0099