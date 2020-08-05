الرباط 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية أن الأسبوع الأخير، كان الأسوأ من حيث الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمغرب، حيث سجلت 69 وفاة، ونسبة إصابة وصلت إلى 14.35 حالة لكل 100 ألف نسمة.وكشفت الوزارة في حصيلتها الأسبوعية، التي قدمتها اليوم، أن معدل الإصابة والوفاة بفيروس كورونا قد وصل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد رفع إجراءات الحجر الصحي، مشيرة إلى أن المغرب أصبحت في الرتبة 66 عالميا، والسابعة أفريقياً من حيث عدد الوفيات.ومن حيث عدد الإصابات، ذكرت الوزارة، أن المغرب تعد في المرتبة 60 عالميا، والسادسة أفريقياً، حيث لاتزال منظمة الصحة العالمية تصنف المملكة المغربية في المرحلة الثانية من الوباء.وبعد أن نبهت الوزارة إلى أن 23 مدينة مغربية توجد حاليا في المنطقة الحمراء، أهابت بالمواطنين، اتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتدابير الصحية المقررة، للحد من انتشار الجائحة.// انتهى //16:09ت م0100