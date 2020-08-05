إسلام آباد 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن أسفه العميق تجاه ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت، وتسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات.وقال عمران خان في تغريدة اليوم إننا تألمنا بعمق إزاء الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت، الذي حصد أرواح ثمينة وخلف آلاف الجرحى، ونعرب عن تضامننا مع إخواننا اللبنانيين في أوقاتهم الصعبة ونتشارك حزنهم.كما أعرب خان عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل والصبر والقوة لأسر الضحايا.// انتهى //16:19ت م0102