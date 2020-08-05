القاهرة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها لليوم الثاني على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع .وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 5ر593 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 8ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 79ر0 % ليبلغ مستوى 33ر10704 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 88ر0 % ليبلغ مستوى 11ر1579 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 96ر0 % ليبلغ مستوى 56ر2421 نقطة.// انتهى //16:21ت م0103