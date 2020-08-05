عام / مكافحة المخدرات : القبض على شخص قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي // للصحف فقط //
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن ، بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
// للصحف فقط // // انتهى //
16:27ت م
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