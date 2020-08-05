الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن ، بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.// للصحف فقط // // انتهى //16:27ت م0108