نواكشوط 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسوجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة تعزية وتضامن إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على إثر الانفجار الأليم الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الرئيس الغزواني أعرب عن تضامن موريتانيا حكومة وشعبا مع لبنان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين .وأعرب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن مؤازرة بلاده للبنان في مواجهته لهذه الفاجعة.// انتهى //17:41ت م0117