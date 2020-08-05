بيروت 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واستلقى وزير الخارجية اللبناني شربل وهبي اليوم اتصالا هاتفا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.وعبر الوزير الفرنسي عن "ألمه لهذه المأساة، مؤكداً وقوف بلاده في هذه المحنة إلى جانب اللبنانيين، وأعرب الوزير لودريان عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وأشار الوزير الفرنسي إلى "تقديم فرنسا مساعدات للبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية".// انتهى //17:41ت م0118