صبيا 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسشرعت إدارة تعليم صبيا باستئناف العمل لعقود الصيانة والتشغيل، وفقًا لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي أكد على أن تكون انطلاقة العام الدراسي الجديد جادة ومميزة.وشملت العقود عمليات صيانة وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية والتعليمية والإدارية، وأجهزة التبريد والتكييف بجميع المدارس بمكاتب التعليم العشرة في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً وذلك وفق خطة وجدول زمني استعدادًا لعودة واستقبال نحو 17,000 من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والفنية ونحو 149 ألف طالب وطالبة.من جانبه وجه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، بإنهاء إجراءات صرف أكثر من 16 مليون ريال كمخصص للميزانية التشغيلية والنظافة لمدارس البنين والبنات والمكاتب خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442هـ.وأشاد مدير تعليم صبيا بحرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر من خلال عقد الاجتماعات الدورية للجان الاستعداد في الوزارة وإدارات التعليم.يُشار إلى أن وزير التعليم قد وجه في 18 مارس الماضي كل الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بإيقاف كل أعمال الصيانة والنظافة بالمباني المدرسية من تاريخه وحتى إشعار آخر بسبب جائحة فيروس كورونا.// انتهى //17:53ت م0121