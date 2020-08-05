سياسي / رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه الجيش بوضع إمكانياته تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
الخرطوم 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، بوضع إمكانيات القوات المسلحة تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف.
ووجه البرهان بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة تحت إمرة لجنة طوارئ الخريف.
وكانت القوات المسلحة قد وفرت آليات هندسية وخيام ومشمعات إيواء ومواد غذائية للمتضررين من السيول بشرق النيل.
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17:55ت م
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