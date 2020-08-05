الخرطوم 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسوجه رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، بوضع إمكانيات القوات المسلحة تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف.ووجه البرهان بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة تحت إمرة لجنة طوارئ الخريف.وكانت القوات المسلحة قد وفرت آليات هندسية وخيام ومشمعات إيواء ومواد غذائية للمتضررين من السيول بشرق النيل.// انتهى //17:55ت م0123