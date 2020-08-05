الجزائر 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، للاطمئنان على الوضع في البلاد بعد الانفجار الذي ضرب أمس مرفأ بيروت، مما أسفر عن عشرات الضحايا وآلاف الجرحى وخسائر مادية جسيمة.وجدد تبون، حسب ببان رئاسي، تعازي الجزائر للرئيس عون ولشعب لبنان وأسر ضحايا الانفجار، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.وأكد تضامن بلاده مع لبنان في هذه المحنة الأليمة، والوقوف إلى جانبه رهن الإشارة لتلبية كل طلباته للتخفيف من وطأة الفاجعة.// انتهى //18:11ت م0128