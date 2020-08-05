نيامي 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلنت الأمم المتحدة اليوم عن سعيها لإغلاق مخيمين في النيجر، يؤويان آلاف اللاجئين الماليين، والذين ينتظر أن يعيشوا بين النيجريين في محافظة تيلابيري غربي البلاد، قرب الحدود مع مالي.وأفاد مسؤول بوكالة الأمم المتحدة للاجئين في تصريح له اليوم، أن إغلاق المخيمين فكرة مشتركة بين المفوضية العليا للاجئين، وحكومة النيجر، وقد تم تسريعه العام الماضي، إثر تدهور الوضعية الأمنية، موضحًا أنه بالنسبة لحكومة النيجر، فإن المخيمات ليست حلا، في ظل وجود الخدمات العامة الأساسية، كما أنها تجعل الناس معزولين.ويوجد بمخيمي "تاباري باري" و"مانغايزي" الواقعين غربي النيجر، اللذين سيتم إغلاقهما، 15 ألف مالي، كانوا قد فروا من أعمال العنف التي شهدتها البلاد عام 2012.كما ويوجد بالنيجر وفق الأمم المتحدة 60 ألف لاجئ مالي، أغلبهم من شمال البلاد، الذي سقطت معظم مدنه بأيدي الجماعات المسلحة عام 2012.// انتهى //18:12ت م0129