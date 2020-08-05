القاهرة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه الكامل مع لبنان حكومةً وشعباً إزاء انفجاري بيروت اللذين وقعا أمس، وأسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا وعدد ضخم من المصابين.وعبر الاتحاد في بيان اليوم عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة للشعب اللبناني الشقيق، داعياً الله عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وبأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.// انتهى //18:13ت م0130