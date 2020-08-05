عام / عمان تسجل ٥٨٥ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
مسقط في 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل (٥٨٥) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) منها (٢٦٦) لعمانيين و (٣١٩) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٨٠٢٨٦) و (٤٨٨) وفاة وتماثل (٦٩٨٠٣) حالة للشفاء.
وأوضحت أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية (٢٦٨٢) والحالات المنومة اليوم (٥٤) والمنومين (٤٩٩) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٨٤).
// انتهى //
19:18ت م
0143