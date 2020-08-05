مسقط في 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل (٥٨٥) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) منها (٢٦٦) لعمانيين و (٣١٩) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٨٠٢٨٦) و (٤٨٨) وفاة وتماثل (٦٩٨٠٣) حالة للشفاء.وأوضحت أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية (٢٦٨٢) والحالات المنومة اليوم (٥٤) والمنومين (٤٩٩) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٨٤).// انتهى //19:18ت م0143