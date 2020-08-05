الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واستعود على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية زوم، الدورات التدريبية الإقليمية للأولمبياد الخاص التي تشرف عليها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى من خلال مقرها الرئيسى بالقاهرة مع مختلف برامج المنطقة .وسينظم الأولمبياد الخاص المصرى يوم 10 أغسطس الدورة التدريبية فى رياضة الجودو تحت عنوان " أساسيات تدريب الجودو للاعبين فى ضوء العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص " ، وسيلقي المحاضرة الرئيسة بالدورة الأستاذ بكلية التربية بنين جامعة حلوان ، المحاضر الدولى المعتمد فى الأولمبياد الخاص ، نائب رئيس اللجنة الفنية لرياضة الجودو بالألعاب العالمية بأبوظبى 2019 ، الدكتور شريف هنوهم.وأوضح مدير عام التدريب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محي الدين أن تلك الدورة تأتى استكمالاً لمجموعة الدورات الإقليمية التى اعتمدها الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبدالوهاب بهدف زيادة عدد الرياضات التي ستشارك بها برامج المنطقة فى الألعاب العالمية الصيفية القادمة بألمانيا عام 2023 ، وكانت الفترة الماضية قد شهدت دورات فى الجمباز والكرة الشاطئية والشراع ، وكلها تعد رياضات جديدة على برامج المنطقة ، خاصة أن الألعاب الصيفية تشهد 26 رياضة أولمبية ، وحرص الرئاسة الإقليمية على دفع برامج المنطقة لزيادة عدد الرياضات التي تشارك فيها ، ومن بينها رياضة الجودو.بدوره قال مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة شريف الفولي : "نتابع عن كثب الخط البياني لمشاركات برامج المنطقة في رياضات الأولمبياد العالمية سواء الصيفية أو الشتوية ، وأيضاً الألعاب الإقليمية ، ونحرص على أن يكون هذا الخط فى تصاعد مستمر ".وأضاف : "الألعاب الإقليمية الأولى التي أقيمت بالقاهرة عام 1999 شهدت ثلاث رياضات ، وآخر ألعاب إقليمية بأبوظبي 2018 شهدت 21 رياضة ، وأيضاً أول ألعاب عالمية شاركت بها برامج المنطقة كان عدد الرياضات بها 3 رياضات لألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة ، وآخر ألعاب عالمية أقيمت بأبوظبي 2019 تخطت مشاركات برامج المنطقة فى أكثر من 21 رياضات ، وندعم مختلف برامج المنطقة من أجل زيادة أعداد الرياضات التي تمارس فى تلك البرامج".فيما أكد المدير الوطنى للبرنامج المصرى الدكتور باسم تهامي بأن خطة التدريب المعتمدة من قبل مجلس أمناء الأولمبياد الخاص المصرى برئاسة المهندس هانى محمود تهتم بزيادةعدد الرياضات التى سيشاركون بها فى الألعاب العالمية والإقليمية.وقال : " الخطوة الأولى تتمثل في عمل قاعدة من المدربين فى الرياضات الجديدة ، وهو عمل يتم من خلال خطة إستراتيجية لزيادة عدد الرياضات ، وهو بالتالي ينعكس على زيادة عدد اللاعبين الممارسين لتلك الرياضات، ولذلك لا بد من بناء قاعدة من المدربين المؤهلين علمياً وهو ما نسعى إليه من خلال تلك الدورات ،وننتظر عودة النشاط الرياضى بإذن الله منتصف هذا الشهر ، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة اللاعبين والمدربين وجميع المنتمين للأولمبياد الخاص ".// انتهى //19:37ت م0149