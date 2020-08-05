رام الله 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 353 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ، و199 حالة تعافٍ.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، "أن نسب الشفاء في 8 محافظات إضافة إلى قطاع غزة تجاوزت الـ50%، حيث سجلت محافظة رام الله والبيرة نسبة شفاء 54.1%، بيت لحم 67.7%، الخليل 50.5%، قلقيلية 61.3%، نابلس 53.6%، طولكرم 50%، سلفيت 73.5%، طوباس 69.2%، قطاع غزة 89.7%، جنين 38.3%، أريحا والأغوار 28.6%، محافظة القدس 39.49%".// انتهى //19:37ت م0150