عام / فلسطين تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
رام الله 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 353 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ، و199 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، "أن نسب الشفاء في 8 محافظات إضافة إلى قطاع غزة تجاوزت الـ50%، حيث سجلت محافظة رام الله والبيرة نسبة شفاء 54.1%، بيت لحم 67.7%، الخليل 50.5%، قلقيلية 61.3%، نابلس 53.6%، طولكرم 50%، سلفيت 73.5%، طوباس 69.2%، قطاع غزة 89.7%، جنين 38.3%، أريحا والأغوار 28.6%، محافظة القدس 39.49%".
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19:37ت م
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