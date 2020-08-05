الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واستستأنف منافسات كرة الطاولة غداً الخميس بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا "COVID-19" والقرارات و الاحترازات وذلك بإقامة المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز والدرجة الأولى.وأوضح رئيس اللجنة الرئيسية للمسابقات والحكام عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الراشد بأن المباريات ستقام في كل من ( جدة و الأحساء و الدمام وتاروت و الزلفي ) ، مشدداً على الأندية المشاركة الالتزام بالبروتوكول الخاص بعودة المنافسات الرياضية ، متمنياً التوفيق للجميع .// انتهى //19:37ت م0151