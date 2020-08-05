الجزائر 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 532 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 33055 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية.وكشف جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي الى 1261 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 427 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22802 حالة.// انتهى //19:39ت م0152