الخليل 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من يطا جنوب الخليل.وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية "خلة المية" شرق يطا، واعتقلت كلا من: جهاد إسماعيل النجار، ومحمد فيصل النجار، ومعاذ يوسف النجار ، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها وتكسير محتوياتها.// انتهى //19:45ت م0155