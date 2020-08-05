تبوك 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (189) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.// انتهى //20:11ت م0158