بيروت 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واسواصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه الأجواء اللبنانية مكثّفا من طلعاته الجوية فوق مدن وقرى الجنوب اللبناني.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن "طائرة مسيّرة عن بُعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية لمسافة حوالي 100 متر ولمدّة 15 دقيقة، وعمِلت على تصوير نقطة مراقبة تابعة للجيش اللبناني في الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الداخل المحتل".وأوضح أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان".// انتهى //20:40ت م0159