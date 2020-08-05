الرباط 15 ذو الحجة 1441 هـ موافق 05 اغسطس 2020 م واسأعلنت المغرب عن تسجيل 1283 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد في 2 مارس إلى 28500.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 18 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 435، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 19994 بعد تعافي 365 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 8071، من بينهم 108 حالات حرجة.// انتهى //21:11ت م0161