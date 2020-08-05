إسلام آباد 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واسأعربت باكستان عن تعازيها ومواساتها للبنان في ضحايا التفجير الكارثي الذي دمّر مرفأ العاصمة بيروت، وخلّف أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم: إن باكستان حكومةً وشعباً تقدم التعازي والمؤاساة للبنان حكومةً وشعباً في ضحايا التفجير، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وأكد البيان تضامن ووقوف باكستان مع لبنان، وإدانتها واستنكارها الشديدين للإرهاب بجميع أشكاله.// انتهى //21:24ت م0163