سياسي / باكستان تعزي لبنان في ضحايا تفجير مرفأ بيروت
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
إسلام آباد 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واس
أعربت باكستان عن تعازيها ومواساتها للبنان في ضحايا التفجير الكارثي الذي دمّر مرفأ العاصمة بيروت، وخلّف أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم: إن باكستان حكومةً وشعباً تقدم التعازي والمؤاساة للبنان حكومةً وشعباً في ضحايا التفجير، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد البيان تضامن ووقوف باكستان مع لبنان، وإدانتها واستنكارها الشديدين للإرهاب بجميع أشكاله.
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21:24ت م
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