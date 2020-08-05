نواكشوط 15 ذو الحجة 1441هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد في نواكشوط اليوم سفير الولايات الأمريكية لدى موريتانيا مايكل دودمان.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أنه جرى خلال اللقاء التطرّق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، إضافة إلى بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:34ت م0167