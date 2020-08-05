عام/ وزارة الطيران المدني المصرية تؤكد انتظام الحركة والرحلات الجوية بين مصر ولبنان
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
القاهرة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واس
أكدت وزارة الطيران المدني المصرية انتظام الحركة الجوية بين مطار القاهرة الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها.
وقالت في بيان اليوم: إن الرحلات تسير بين مصر ولبنان بصورة منتظمة وفي المواعيد المحددة، مؤكدة تضامن قطاع الطيران المدني المصري مع الأشقاء في لبنان حكومةً وشعباً إثر حادث الانفجار الأليم الذي وقع في بيروت.
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21:35ت م
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