القاهرة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واسأكدت وزارة الطيران المدني المصرية انتظام الحركة الجوية بين مطار القاهرة الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها.وقالت في بيان اليوم: إن الرحلات تسير بين مصر ولبنان بصورة منتظمة وفي المواعيد المحددة، مؤكدة تضامن قطاع الطيران المدني المصري مع الأشقاء في لبنان حكومةً وشعباً إثر حادث الانفجار الأليم الذي وقع في بيروت.// انتهى //21:35ت م0168