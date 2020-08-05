بروكسل 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واستحدّث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية اليوم مع وزير خارجية لبنان شربل وهبي للتعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع لبنان في أعقاب الانفجارات المأساوية التي ضربت لبنان.وقال بيان لخدمة العمل الأوروبية الخارجية في بروكسل: إن بوريل نقل لوزير الخارجية اللبناني خالص تعازيه ، وكذلك لأسر العديد من الضحايا والجرحى ، ولشعب وحكومة لبنان.وأكد البيان وقوف الاتحاد الأوروبي مع لبنان واستعداده للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً للبنان ولتقديم كل المساعدة المطلوبة بعد هذه الأحداث الخطيرة للغاية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتفعيل جميع آليات الطوارئ لديه لتحقيق هذه الغاية وهو يعمل مع دوله الأعضاء لتقديم هذا الدعم في أسرع وقت ممكن.كما شدد الممثل الأعلى الأوروبي على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لوحدة لبنان واستقراره.// انتهى //21:40ت م0170