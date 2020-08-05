الأمم المتحدة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واسدعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الهند والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المقلق لحقوق الإنسان في جامو وكشمير.وشدد الخبراء الأمميون في بيان صادر اليوم على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل، داعين المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده في حال عدم اتخاذ الهند أي خطوات حقيقية وفورية لحل الوضع، والوفاء بالتزاماتها بشأن التحقيق في الحالات التاريخية والحديثة لانتهاكات حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات المستقبلية.وأشار الخبراء إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في جامو وكشمير، منذ أن ألغى البرلمان الهندي الوضع الدستوري لولاية جامو وكشمير في 5 أغسطس 2019، معربين عن قلقهم إزاء إغلاق اللجنة الحكومية المعنية بوضع حقوق الإنسان في جامو وكشمير في أكتوبر 2019.// انتهى //21:42ت م0171