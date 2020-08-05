الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسخسر الوحدة من الشباب 0-3 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة 23 " جولة عيدنا عيدين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وأنهى الشباب الشوط الأول متقدماً بهدفين من ركلتي جزاء عند الدقيقتين 34 , 45 عن طريق سباستيان جونيور وماكيتي ديوب ، وفِي الشوط الثاني سجل ديوب الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 67 .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 34 نقطة في المركز السابع ، وتجمد رصيد الوحدة عند 39 نقطة وتراجع للمركز الرابع .// انتهى //22:27ت م0176