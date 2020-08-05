عام / الولايات المتحدة تسجل 49,988 إصابة مؤكدة و 1,107 وفاة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
واشنطن 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 49,988 إصابة مؤكدة و 1,107 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,748,806 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 156,311 حالة وفاة.
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