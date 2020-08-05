رفحاء 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واستكثّف بلدية روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة شملت محلات المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ والملاحم, خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.ويأتي ذلك ضمن حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.// انتهى //22:38ت م0178