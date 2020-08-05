عام / بلدية روضة هباس تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية المختلفة خلال إجازة العيد
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
رفحاء 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
تكثّف بلدية روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة شملت محلات المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ والملاحم, خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.
ويأتي ذلك ضمن حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.
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22:38ت م
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