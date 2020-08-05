الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسخسر العدالة من الاتفاق 0-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مباريات الجولة 23 "جولة عيدنا عيدين" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل سعيد الربيعي عند الدقيقة 38 هدف الفوز للاتفاق الذي رفع رصيده إلى 32 نقطة وتقدم إلى المركز التاسع فيما تجمد رصيد العدالة عند 17 نقطة في المركز الساس عشر والأخير.// انتهى //22:43ت م0179