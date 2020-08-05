الطائف 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسينطلق بعد غدٍ الجمعة على ميدان الملك خالد بالحوية موسم "نادي سباقات الخيل " ضمن النشاط الصيفي السنوي للموسم الحالي 1441 هــــ وذلك على مدى ثمانية أسابيع يتخللها هدايا وكؤوس للعديد من الوزارات والجهات الحكومية.وتتضمن جوائز الأسبوع الأول هدية وكاس نادي سباق الخيل للمصيف وجاءت أشواط السباق ليوم الجمعة وفقا لما يلي :الشوط الأول في جزئه الأول للخيل إنتاج السعودية المبتدئة وبمسافة 1200 متر لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومقدار جائزته 30 ألف ريال ، كما جاء الجزء الثاني وفقا لما يلي إنتاج السعودي للخيل المبتدئة ومسافته 1200متر لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومقدار جائزته 30 ألف ريال.والشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل المبتدئة ومسافته 1200 متر لم تربح إنتاج أربع إلى خمس سنوات ومقدار جائزته 30 ألف ريال، والشوط الثالث إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1200 متر ، لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 100 ألف ريال.والشوط الثالث إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1200 متر لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 100 ألف ريال.والشوط الرابع إنتاج السعودية هاند يكاب صفر ــ65 ومسافته 1650مترا لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات فأكثر ومقدار جائزته 85 ألف ريال.والشوط الخامس للخيل المستورد هاند يكاب صفر ــ 80 ومسافته 1650 مترا لجميع الدرجات مستورد أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 100 ألف ريال.والشوط السادس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1650 مترا لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 100 ألف ريال.والشوط السابع والأخير إنتاج السعودية وربحت من ( 1ـ3 ) فوز ومسافته 1650 مترا إنتاج أربع سنوات ومقدار جائزته 90 ألف ريال.// يتبع //22:56ت م0180

كما تتواصل السباقات يوم السبت من خلال سبعة أشواط للجياد المشاركة على ميدان الملك خالد لنادي لسباقات الخيل بالحوية على كأس نادي سباقات الخيل للمصيف.الشوط الأول إنتاج السعودية للأفراس المبتدئة ومسافته 1200 متر لم تربح فرس إنتاج 3 سنوات ومقدار جائزته 60 ألف ريال.والشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل المبتدئة الجزء 1 ومسافته 1200 متر لم تربح إنتاج سنتين ومقدار جائزته 40 ألف ريال، فيما جاء الجزء الثاني للخيل المبتدئة وبنفس المسافة ومقدار الجائزة.والشوط الثالث إنتاج السعودية للخيل المبتدئة وبمسافة 1650 مترا لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومقدار الجائزة 30 ألف ريال.والشوط الرابع للخيل المستورد مفتوح هاند يكاب صفرــ 75 ومسافته 1200 متر لجميع الدرجات مستورد أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 95 ألف ريال.والشوط الخامس على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ومسافته 2 الف متر لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 125 ألف ريال.والشوط السادس على كأس نادي سباقات الخيل للمصيف ومسافته 1650 مترا لجميع الدرجات ومقدار جائزته 120 ألف ريال.والشوط السابع والأخير إنتاج السعودية للخيل المبتدئة ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 60 ألف ريال.// انتهى //22:56ت م0181