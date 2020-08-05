الأمم المتحدة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمّع سجون في جلال آباد بأفغانستان في 3 أغسطس 2020، وأسفر عنه مقتل 29 شخصا على الأقل، بمن فيهم مدنيون وجرح العديد.ووصف أعضاء المجلس في بيان صحفي مساء اليوم، الهجوم بالشنيع والجبان، معربين عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية البشعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة.وحثّ أعضاء المجلس، جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى التعاون بنشاط مع حكومة أفغانستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.// انتهى //23:17ت م0183