الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسابتعد الهلال بفارق 9 نقاط في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوزه على النصر 4-1 اليوم في ختام مباريات الجولة 23 " جولة عيدنا عيدين " من المسابقة .وافتتح سباستيان جيوفينكو النتيجة للهلال عند الدقيقة 35 ، وعادل سلطان الغنام النتيجة للنصر عند الدقيقة( 1+45 ) لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي ١-١.وفِي الشوط الثاني سجل الهلال ٣ أهداف عن طريق بامفمبتي جوميز "هدفين " عند الدقيقتين 55 ( ركلة جزاء ) و 80 ، وكارلوس إداوردو عند الدقيقة 60.وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن النصر الذي توقف رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني .// انتهى /23:32ت م0184