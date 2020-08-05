رياضي / الهلال يتغلب على النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم
الأربعاء 1441/12/15 هـ الموافق 2020/08/05 م واس
الرياض 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
ابتعد الهلال بفارق 9 نقاط في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوزه على النصر 4-1 اليوم في ختام مباريات الجولة 23 " جولة عيدنا عيدين " من المسابقة .
وافتتح سباستيان جيوفينكو النتيجة للهلال عند الدقيقة 35 ، وعادل سلطان الغنام النتيجة للنصر عند الدقيقة( 1+45 ) لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي ١-١.
وفِي الشوط الثاني سجل الهلال ٣ أهداف عن طريق بامفمبتي جوميز "هدفين " عند الدقيقتين 55 ( ركلة جزاء ) و 80 ، وكارلوس إداوردو عند الدقيقة 60.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن النصر الذي توقف رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني .
// انتهى /
23:32ت م
0184