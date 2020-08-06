واشنطن 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 373.05 نقطة، أي 1.39 بالمئة، إلى 27201.52 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 21.26 نقطة، أي 0.64 بالمئة ليغلق عند 3327.77 نقطة.وسجّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا عند الإغلاق بواقع 57.23 نقطة، أي 0.52 بالمئة، إلى 10998.40 نقطة.// انتهى //00:23ت م0189