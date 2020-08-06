كيب تاون 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسأعلن وزير الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا زولى ماخيز أن نحو 24 ألف شخص يعملون في المجال الصحي بجنوب أفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ أن اكتشف الوباء في البلاد في شهر مارس الماضي وأسفر عن وفاة 181 مواطنًا من جنوب أفريقيا.وأضاف الوزير ماخيز في مؤتمر صحفي اليوم أن 24 ألف شخص مصاب يمثل نحو 5٪ من العدد الإجمالي لحالات "كوفيد -19" في جنوب أفريقيا، لافتًا النظر إلى أنه مع إصابة 318ر521 شخصًا بالفيروس، بينهم أكثر من 8000 حالة وفاة، فإن جنوب أفريقيا تعد الدولة الأكثر تضررًا في القارة الأفريقية حيث أنها سجلت لوحدها أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في قارة أفريقيا.وكانت جنوب أفريقيا قد فرضت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق والأكثر صرامة على مستوى العالم منذ نهاية مارس الماضي، كما أغلقت المدارس مرة أخرى لمدة شهر لمواجهة التزايد الضخم في عدد الإصابات وتم إعادة فرض حظر تجول ليلي في البلاد.// انتهى //00:29ت م0192