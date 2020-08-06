الجزائر 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05اغسطس 2020 م واسأوقفت وحدات من الأمن الجزائري 32 مهربًا في عمليات متفرقة بالعديد من المدن الجزائرية .وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها بالتعاون مع وحدات من الأمن العمومي وحرس الحدود، صادرت خلال عمليات إيقاف المهربين ثلاث مركبات رباعية الدفع، و 21 مولدًا كهربائيًا، و 20 مطرقة ضغط ، وجهازين للكشف عن المعادن، إلى جانب أغراض تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، ومواد معدة للتهريب .وأضاف البيان من جهة أخرى أن وحدات من الجيش دمرت ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة بعد كشفها ببومرداس شمال الجزائر.// انتهى //00:29ت م0193