سياسي / إيقاف 32 مهربًا وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بالجزائر
الخميس 1441/12/16 هـ الموافق 2020/08/06 م واس
الجزائر 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05اغسطس 2020 م واس
أوقفت وحدات من الأمن الجزائري 32 مهربًا في عمليات متفرقة بالعديد من المدن الجزائرية .
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها بالتعاون مع وحدات من الأمن العمومي وحرس الحدود، صادرت خلال عمليات إيقاف المهربين ثلاث مركبات رباعية الدفع، و 21 مولدًا كهربائيًا، و 20 مطرقة ضغط ، وجهازين للكشف عن المعادن، إلى جانب أغراض تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، ومواد معدة للتهريب .
وأضاف البيان من جهة أخرى أن وحدات من الجيش دمرت ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة بعد كشفها ببومرداس شمال الجزائر.
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