عام / وزارة الصحة البرازيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 97256
الخميس 1441/12/16 هـ الموافق 2020/08/06 م واس
برازيليا 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس
قالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم إنه تم تسجيل 57152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1437 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل 2 مليون و 859073 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 97256 شخصا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
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