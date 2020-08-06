برازيليا 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسقالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم إنه تم تسجيل 57152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1437 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل 2 مليون و 859073 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 97256 شخصا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.// انتهى //01:27ت م0195