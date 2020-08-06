كينشاسا 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسقُتل أكثر من 1300 شخص في الكونغو الديمقراطية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020، وذلك في هجمات وأعمال عنف نفذتها المجموعات المسلحة في البلاد، وهو ما يمثل ثلاث أضعاف العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام 2019.وأضاف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة اليوم، أن مقاتلي المجموعات المسلحة مسؤولون عن مقتل ما لا يقل عن 1315 شخصًا، بينهم 267 امرأة و165 طفلاً، لافتًا إلى أن عدد القتلى خلال هذا العام، والذي يقابله مقتل 416 شخصًا خلال 2019، مؤشر على تدهور وضعية حقوق الإنسان في مناطق الصراع لاسميا "إيتوري"، و"جنوب كييفو" و"تانغانييكا" و"شمال كييفو".ويدور الصراع في المناطق المذكورة، بالأساس بين مجموعتين، إحداهما تنشط في مجال الزراعة، والأخرى في مجال التنمية، والتجارة.وقد أطلقت السلطات الكونغولية نهاية العام 2019 عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة بالمناطق المذكورة.// انتهى //02:22ت م0198