موسكو 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في البرازيل اليوم الخميس ،تسجيل 57152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الباد و 1437 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووفقا بيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد، مليونين و 859073 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 97256 شخصا​​​.// انتهى //06:29ت م0003