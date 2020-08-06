عام / البرازيل تسجل : 57152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1437 وفاة خلال 24 ساعة
الخميس 1441/12/16 هـ الموافق 2020/08/06 م واس
موسكو 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل اليوم الخميس ،تسجيل 57152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الباد و 1437 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ووفقا بيانات وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد، مليونين و 859073 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 97256 شخصا.
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