طرابلس 16 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليكون أعلي حصيلة يومية تسجلها ليبيا منذ بداية الجائحة، كما سجل7 حالات شفاء، و3 حالات وفاة.وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 4.475 حالة بينها 3.736 حالة نشطة، وتعافى 640 حالة، فيما سجلت ليبيا حتى الآن 99 حالة وفاة بالفيروس.// انتهى //06:36ت م0005