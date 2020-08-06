طرابلس 16 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس فائز السراج مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني ، موضحة انهما أكدا أهمية العودة للمسار السياسي وفقًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار،وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وعددًا من ملفات التعاون المشترك.وأشارت الصحف إلى بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع جهات الصحة والأمن العام الوضع الوبائي الخطير لتفشى فيروس كورونا ،مؤكدا أن ليبيا تخوض معركة خطيرة ضد جائحة كورونا،لايجب التساهل أو التهاون حيالها، وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتسخير ما يتوافر من إمكانات، مع ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة.وتناولت الصحف رسالة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والذى عبر فيها عن تضامنه مع أبناء الشعب اللبناني، داعيا الجميع إلى التكاتف من أجل تجاوز الأزمة الحالية ، متابعا :” أنها تتقدم بتعازيها الحارة لضحايا الانفجار الذي وقع مساء الثلاثاء في مرفأ بيروت متمنين الشفاء العاجل لكل الجرحى.ونوهت الصحف إلى الاتصال الهاتفي الذى اجراه سامح شكري وزير الخارجية المصرية، مع أرانشا جونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، وناقشا المستجدات على الساحة الليبية، كما تناولا التأكيد على ضرورة التصدي الحازم لكافة عمليات نقل الإرهابيين والمقاتلين إلى ليبيا، مع رفض التدخلات الأجنبية هناك.وعرجت الصحف على تصريحات جوناثان واينر المبعوث الأمريكي السابق لدى ليبيا، وتأكيده أنه لا يمكن تقسيم البلاد إلى مناطق بحسب النفوذ ، موضحا سيحدد الليبيون في نهاية المطاف مستقبل ليبيا وليس الأجانب، ولا يمكن تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ”.// انتهى //06:38ت م0008