الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنّئ حاكم عام جامايكا بذكرى الاستقلال.الملك يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للشعب اللبناني.أمير الباحة يتابع الحالة المطرية ويشدد على سلامة الأرواح والممتلكات.مركز الملك سلمان يساند الطواقم اللبنانية في إسعاف المتضررين من الانفجار.المسجد النبوي.. تاريخ من التجديد.لبنان: التحقيق في «شحنة الموت».2050 مخالفاً لأنظمة الحج.الصحة: 1626 حالة تعافٍ جديدة و1389 إصابة مؤكدة.تطبيق العقوبة بحق أكثر من 1150 مخالفاً لعدم ارتداء الكمامات.فيصل بن مشعل يدعم شباب وفتيات القصيم بالعمل والنشاط التجاري المتجول.بيروت المنكوبة تبحث عن «رأس الفساد».تاريخ متفجرات حزب الله وإيران.. من مكة إلى بيروت.إصابة زوجة سفير هولندا في انفجار بيروت.تركيا تعوّل على «الوهم» لإنقاذ ليرتها المنهارة.قنابل حزب الله.. غير الموقوتة.// يتبع //07:42ت م0015