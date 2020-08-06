المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل على نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.// انتهى //08:43ت م0020