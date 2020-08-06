بيروت 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتداعي دول العالم لمساعدة بيروت بعد الفاجعة التي أصابتها جراء انفجار المرفأ والزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إليها اليوم.وفيما عرضت الصحف لمواصلة عمليات البحث عن الضحايا والمفقودين وإغاثة المنكوبين توقفت عند مطالبة رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين سعد الحريري، نجيب ميقاتي فؤاد السنيورة وتمام سلام من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية للكشف عن ملابسات وأسباب ما جرى في مرفأ بيروت.ولفتت صحف بيروت النظر إلى إعلان كل من مصر والسودان تعليق مشاركتهما في الجولة الحالية لمفاوضات سد النهضة من أجل إجراء مشاورات داخلية حول طرح الذي تقدم به الوفد الأثيوبي.وركزت في الملف الليبي على تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين معارضة واشنطن وتنديدها للتدخلات العسكرية الخارجية في الأزمة.وتحدثت صحف لبنان عن فرض مزيد من المدن الأوروبية وضع الكمامات لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد وتسجيل أكثر من 1300 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحده نتيجة للوباء.// انتهى //08:49ت م0021