الخرطوم 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إرسال السودان ومصر أمس خطابًا، إلى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ترفضان فيه المقترح الأثيوبي المتعلق بملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وركزت على إعلان سفير السودان لدى لبنان علي الصادق إصابة خمسة سودانيين على خلفية الانفجار المؤسف الذي هز منطقة مرفأ بيروت.وعرجت صحف الخميس على تأكيد الجيش الوطني الليبي أن أول خطوة لتحقيق الحل السياسي للأزمة الليبية هو خروج تركيا ومرتزقتها والعناصر الإرهابية.وأولت صحف الخرطوم اهتمامًا بتصريح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، التي أكد فيها أن استهداف إسرائيل الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية جريمة حرب وانتهاك لكافة القوانين الدولية.وأخبرت عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في قصف جويجوي لقوات التحالف الدولي بالعراق.ولفتت الصحف الانتباه الى إدانة أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمع سجون في جلال آباد بأفغانستان في الثالث من أغسطس الجاري، وأسفر عن مقتل 29 شخصًا.وسلطت صحف السودان الضوء على بيان منظمة الصحة العالمية، التي أكدت فيه أنه من غير الواقعي عودة الجماهير بحشود كبيرة إلى الملاعب الرياضية هذا العام في البلدان التي تشهد عدوى مجتمعية لفيروس كورونا المستجد.// انتهى //09:05ت م0022