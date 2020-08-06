الخليل 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر فلسطينية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت يوسف إسماعيل عناتي، والفتى محمد عز الدين تيلخ، وفتشت عددًا من المنازل في المخيم، فيما اعتقلت صالح إسماعيل البدارين، من بلدة السموع جنوب الخليل، وقتيبة إدريس جرادات من بلدة سعير شمالًا.وفي ذات السياق نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي إذنا والظاهرية، وعلى المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، وأوقفت المركبات وفتشتها.// انتهى //09:44ت م0024