رام الله 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد وتنكيس الأعلام في الأراضي الفلسطينية تضامنًا مع الشعب اللبناني في لبنان.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 19 فلسطينيا من الضفة، وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان، وأجبرت مقدسيا على هدم منزله في بيت حنينا.وأولت الصحف اهتمامًا بمطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من احتلال إحلالي بغيض.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا حيث، سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 353 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و199 حالة تعافٍ.وألقت صحف الخميس الضوء على إعلان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 135 وفاة، وعدد المصابين نحو 5 آلاف مصابًا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.// انتهى //09:59ت م0025