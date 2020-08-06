رام الله والبيرة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة شبان فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر محلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معتصم علي عاصي، وسعد أسعد دار موسى من بيت لقيا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، فيما اعتقلت عودة محمد الحاج من بيت سيرا، والشاب وصفي نافذ زيتة من قرية عين عريك غربي رام الله.وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بشار صافي من مدينة رام الله، عن حاجز المحكمة العسكرية شمال مدينة البيرة.// انتهى //10:02ت م0026